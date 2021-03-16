Коронавирус в Украине начал больше поражать молодое население. Количество госпитализированных до 30-40 лет сегодня гораздо больше, чем это было за все время пандемии.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Кроме того, по его словам, в Украине продолжает расти количество пациентов с тяжелым течением болезни.

— Действительно, очень много стало тяжелых больных, особенно в Ивано-Франковской области. Если раньше при 15-20 тыс. больных госпитализаций было примерно 2 тыс., то на прошлой неделе у нас было 4 тыс. госпитализаций при 9 тыс. больных, — отметил он.

Также Михаил Радуцкий добавил, что по сравнению с началом борьбы с пандемией, на сегодня количество аппаратов для искусственной вентиляции легких в стране выросло в разы, так же как и кислородных концентраторов и койко-мест с кислородом.

Коронавирус в Украине

Между тем ситуация с коронавирусом в Украине не улучшается. По состоянию на 16 марта зафиксировано 1 477 190 случаев Covid-19. За сутки заболели еще 9 642 украинца. В больницы за сутки госпитализировали 2 005 пациентов.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировали на Львовщине (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).