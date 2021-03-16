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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Covid-койки в Киеве закончатся через пару дней — Кличко

В киевских больницах сложная ситуация с количеством больных коронавирусом. Если такие темпы распространения вируса и количество госпитализаций за сутки будут оставаться, то уже через несколько дней мест в больницах не будет.

лікарня коронавірус

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, сегодня в стационарах больниц Киева находятся более 3,5 тыс. госпитализированных пациентов — больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей — в тяжелом состоянии.

— С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций за сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили кровати в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом — более 11 тыс. коек, — отметил Кличко.

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Коронавирус в Киеве

16 марта коронавирус в Киеве подтвердили еще у 999 человек, общее количество заболевших составляет 147 710. За сутки еще 100 пациентов госпитализировали в больницы.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 936 больных, выздоровели 99 589 пациентов.

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