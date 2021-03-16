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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Дополнительные карантинные ограничения в Киеве не нужны — Рубан

На данный момент вводить дополнительные карантинные ограничения в Киеве не нужно, так как ситуация полностью контролируется, заявил глава ГУ Госпотребслужбы в столице Олег Рубан.

карантин мужчина в маске

По мнению Рубана, в Киеве нужно развернуть дополнительные 500 коек для больных коронавирусом.

— Сегодня нужно рассматривать усиление мер по подготовке госпитальных баз и контролю существующих карантинных мероприятий, которые внедрены. На сегодняшний день нецелесообразно рассматривать введение дополнительных мер, потому что ситуация у нас контролируемая — отмечает чиновник.

Рубан также сообщает, что сейчас в столице создано уже 5 800 мест для больных Covid-19.

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Коронавирус в Киеве

Ситуация с коронавирусом в столице стремительно ухудшилась, за последние сутки заболела почти тысяча киевлян, больше всего — в Дарницком районе (205).

100 пациентов госпитализированы, 19 человек умерли, побороть болезнь удалось 408 людям.

Киев оказался на первом месте по количеству новых инфицированных в Украине.

Фото: Dreamstime

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