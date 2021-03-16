Положительный тест на коронавирус генеральный директор Укроборонпрома Юрий Гусев получил во время рабочего визита в Японию.

Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

Гусев рассказал, что с 16 марта в составе украинской делегации во главе с министром обороны Андреем Тараном находится в Японии.

– К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на Covid-19, – написал он.

Гендиректор концерна сейчас находится в Посольстве Украины в Японии на самоизоляции, при этом чувствует себя хорошо.

– Учитывая разницу во времени, комментарии по этому поводу буду давать уже завтра. По всем рабочим вопросов остаюсь с командой Укроборонпрома на постоянной связи дистанционно, – отметил Гусев.

Накануне главный санитарный врач Виктор Ляшко, который уже получил первую дозу вакцины от коронавируса, тоже получил положительный тест на Covid-19.

Он заболел на 13-й день после вакцинации, а иммунитет вырабатывается с 22 дня после введения препарата AstraZeneca.