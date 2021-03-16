Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 16 марта в Киеве за сутки обнаружили 999 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 147 710 людей.

Кто заболел

560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет

380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет

31 девочка от 3 до 17 лет

28 мальчиков от 2 до 17 лет

За сутки зафиксировали 19 летальных случаев от вируса (всего умерли 2 936 человек). 100 пациентов госпитализировали в больницы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах.

408 украинцев смогли преодолеть коронавирус (всего 99 589 человек выздоровели от страшной болезни).

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: