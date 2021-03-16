Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на утро 16 марта в Киеве за сутки обнаружили 999 новых случаев коронавируса. Всего в столице Украины заболели 147 710 людей.
Кто заболел
- 560 женщин в возрасте от 18 до 90 лет
- 380 мужчин в возрасте от 18 до 89 лет
- 31 девочка от 3 до 17 лет
- 28 мальчиков от 2 до 17 лет
За сутки зафиксировали 19 летальных случаев от вируса (всего умерли 2 936 человек). 100 пациентов госпитализировали в больницы.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (205), Днепровском (186) и Деснянском (131) районах.
408 украинцев смогли преодолеть коронавирус (всего 99 589 человек выздоровели от страшной болезни).
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.