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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Киев просит расширить перечень ограничений оранжевой зоны для столицы

За минувшие сутки в Киеве значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Заболевание подтвердили еще почти у тысячи человек. Поэтому мэр столицы Виталий Кличко обратился к киевлянам.

Віталій Кличко

Киев просит расширить перечень ограничений оранжевой зоны для столицы.

По состоянию на утро 16 марта коронавирус в Киеве за сутки обнаружили у 999 человек, всего заболели 147 710.

За сутки зафиксировали 19 летальных случаев из-за Covid-19, в целом умерли 2 936 человек. С начала эпидемии 99 589 киевлян выздоровели от страшной болезни, в частности за сутки еще 408.

Министр здравоохранения Максим Степанов накануне заявил, что Киев, Винницкая и Львовская области находятся на грани красной карантинной зоны. Поскольку здесь наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса.

Вместе с тем председатель главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан отметил, что пока вводить дополнительные карантинные меры в столице не нужно, ведь ситуация полностью контролируется.

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