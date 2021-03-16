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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

В Житомирской области самые низкие показатели: сколько украинцев вакцинировали от Covid-19

За прошедшие сутки уровень вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca/CovieShield вырос. В стране первую дозу прививки получили еще 8 928 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 62 083 человека, все они получили одну дозу вакцины.

В Житомирской области самые низкие показатели: сколько украинцев вакцинировали от Covid-19

За 15 марта 2021 года было сделано на 6 910 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Наибольшее количество прививок за прошлый день было проведено в Полтавской области — 690. Лидером за весь период кампании остается Донецкая область, там сделали прививки 5 644 лицам.

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Наименьшее количество людей за минувшие сутки вакцинировали в Житомирской области — 130.

Статистика вакцинации в Украине:

  • Винницкая область — 440;
  • Волынская область — 270;
  • Днепропетровская область — 490;
  • Донецкая область — 600;
  • Житомирская область — 130;
  • Закарпатская область — 190;
  • Запорожская область — 240;
  • Ивано-Франковская область — 490;
  • Киевская область — 600;
  • Кировоградская область — 180;
  • Луганская область — 220;
  • Львовская область — 349;
  • г. Киев — 560;
  • Николаевская область — 240;
  • Одесская область — 270;
  • Полтавская область — 690;
  • Ровенская область — 300;
  • Сумская область — 280;
  • Тернопольская область — 590;
  • Харьковская область — 259;
  • Херсонская область — 360;
  • Хмельницкая область — 410;
  • Черновицкая область — 370;
  • Черниговская область — 220;
  • Черкасская область — 180.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).

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