За прошедшие сутки уровень вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca/CovieShield вырос. В стране первую дозу прививки получили еще 8 928 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 62 083 человека, все они получили одну дозу вакцины.
За 15 марта 2021 года было сделано на 6 910 прививок больше, чем за предыдущие сутки.
Наибольшее количество прививок за прошлый день было проведено в Полтавской области — 690. Лидером за весь период кампании остается Донецкая область, там сделали прививки 5 644 лицам.
Наименьшее количество людей за минувшие сутки вакцинировали в Житомирской области — 130.
Статистика вакцинации в Украине:
- Винницкая область — 440;
- Волынская область — 270;
- Днепропетровская область — 490;
- Донецкая область — 600;
- Житомирская область — 130;
- Закарпатская область — 190;
- Запорожская область — 240;
- Ивано-Франковская область — 490;
- Киевская область — 600;
- Кировоградская область — 180;
- Луганская область — 220;
- Львовская область — 349;
- г. Киев — 560;
- Николаевская область — 240;
- Одесская область — 270;
- Полтавская область — 690;
- Ровенская область — 300;
- Сумская область — 280;
- Тернопольская область — 590;
- Харьковская область — 259;
- Херсонская область — 360;
- Хмельницкая область — 410;
- Черновицкая область — 370;
- Черниговская область — 220;
- Черкасская область — 180.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.
Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).