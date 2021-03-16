За прошедшие сутки уровень вакцинации в Украине препаратом AstraZeneca/CovieShield вырос. В стране первую дозу прививки получили еще 8 928 человек. Всего с начала кампании вакцинировано 62 083 человека, все они получили одну дозу вакцины.

За 15 марта 2021 года было сделано на 6 910 прививок больше, чем за предыдущие сутки.

Наибольшее количество прививок за прошлый день было проведено в Полтавской области — 690. Лидером за весь период кампании остается Донецкая область, там сделали прививки 5 644 лицам.

Наименьшее количество людей за минувшие сутки вакцинировали в Житомирской области — 130.

Статистика вакцинации в Украине:

Винницкая область — 440;

Волынская область — 270;

Днепропетровская область — 490;

Донецкая область — 600;

Житомирская область — 130;

Закарпатская область — 190;

Запорожская область — 240;

Ивано-Франковская область — 490;

Киевская область — 600;

Кировоградская область — 180;

Луганская область — 220;

Львовская область — 349;

г. Киев — 560;

Николаевская область — 240;

Одесская область — 270;

Полтавская область — 690;

Ровенская область — 300;

Сумская область — 280;

Тернопольская область — 590;

Харьковская область — 259;

Херсонская область — 360;

Хмельницкая область — 410;

Черновицкая область — 370;

Черниговская область — 220;

Черкасская область — 180.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).