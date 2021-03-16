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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

НБУ значительно укрепил гривну: курс валют в Украине на 16 марта

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 16 марта.

Курс валют

Курс доллара установлен на уровне 27,64 грн/$, что на 9 копеек ниже, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Также ослабла и европейская валюта, а именно на 13 копеек. Курс евро установлен на уровне 32,95 грн/€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 16.03:

  • $1 — 27,6434 грн;
  • €1 — 32,9523 грн;
  • 1 польский злотый — 7,1766 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7812 грн.

Курс валют НБУ на 16 марта 2021 в Украине

Возобновление экономики

В 2021 году валовой внутренний продукт (ВВП) Украины может вырасти на 4% после ожидаемого спада экономики на 4,2% в 2020 году с последующим замедлением до 3,5% в 2022-м.

Среднегодовая инфляция ускорится с 2,7% в 2020 году до 7,7% в 2021-м. А курс доллара на конец этого года будет колебаться в районе 29,5 грн/$1.

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