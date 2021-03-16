Вакцинация от коронавируса: кто из религиозных деятелей сделал прививку

В Киеве медики и известные религиозные деятели публично прививаются от Covid-19 препаратом Covishield от компании AstraZeneca. Это делают для того, чтобы на собственном примере показать безопасность прививки.

Так, публично прививки от Covid-19 сделали пять врачей. Также уже вакцинировали:

верховного архиепископа Киево-Галицкого, главу Украинской греко-католической церкви Святослава (Шевчука)

архимандрита Михайловского Златоверхого монастыря Лаврентия (Живчика) (Православная церковь Украины);

представителя Федерации еврейских общин в столице Украины Леонида Бараца;

представителя Иудейской общины движения Хабад Любавич в Украине Бориса Стругацкого;

руководителя отдела по вопросам религий секретариата Кабинета министров Украины Андрея Юраша.











Глава УГКЦ, представитель ПЦУ и другие религиозные деятели вакцинировались от Covid-19 / 3 фотографии

На днях Министерство здравоохранения обновило список публичных лиц, которые могут принять участие в вакцинации от коронавируса в Украине вне очереди.

Поэтому если будут оставаться неиспользованные дозы вакцин, то получить прививку вне очереди смогут народные депутаты, участники боевых действий на Донбассе, религиозные деятели, известные украинские писатели, музыканты, актеры, спортсмены, певцы, журналисты, художники и другие деятели сферы культуры, которым более 60 лет.

Поскольку ранее первый этап вакцинации в Украине предусматривал, что прививки в первую очередь получат медики и военные в зоне проведения ООС.