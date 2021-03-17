Коронавирус 16 марта 2021: статистика заболеваний COVID-19 в мире

В мире по состоянию на 16 марта в мире заболели коронавирусом 119 960 700 человек. Только за последние сутки инфицировались 327 255 людей.

От осложнений, которые вызывает Covid-19, в мире умерли 2 656 822 пациента.

Страны с наибольшим количеством больных:

США — 29 155 892 (+40 230)

Бразилия — 11 483 370 (+43 812)

Индия — 11 409 831 (+26 291)

Россия — 4 409 438 (+9 393)

Великобритания — 4 263 531 (+5 089).

Страны, где больше всего людей умерли от коронавируса:

США — 530 114 (+585)

Бразилия — 278 229 (+1 127)

Мексика — 194 710 (+220)

Индия — 158 856 (+131)

Великобритания — 125 580 (+64).

Американский фармконцерн Moderna проводит испытания своей вакцины от коронавируса на детях. Согласно сообщению концерна, в рамках комбинированной фазы испытаний 2/3 будут привиты 6750 здоровых детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет.

Органы здравоохранения Франции сообщили об обнаружении нового варианта коронавируса, в случае которого тест может давать отрицательный результат.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) не располагает на настоящий момент доказательствами того, что вакцина AstraZeneca может вызвать заболевание тромбозом.