Введение дистанционного обучения в Украине в 2020-2021 годах частично или ощутимо снизило качество школьного образования.

Такое мнение поддерживают украинцы, принявшие участие в социологическом исследовании Образование в Украине: как украинские школы пережили первые волны карантина.

В частности, именно 72% респондентов считают, что введение дистанционных инструментов и методов обучения снизило качество школьного образования. В то же время не соглашаются с таким мнением лишь 9% респондентов. Еще 9% опрошенных считают, что за это время ничего не изменилось.

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Онлайн-исследование проводил Украинский институт будущего в партнерстве с Нью Имидж Маркетинг Групп с 25 февраля по 4 марта 2021 года. Всего опросили 1 353 респондентов. Статистическая погрешность составляет 3,5%.

Впервые на дистанционное обучение все учебные заведения в Украине перевели весной 2020 года, когда только началась эпидемия коронавируса. После улучшения ситуации ученики вернулись в школы.

Но из-за того, что сейчас снова увеличилось количество инфицированных, в ряде областей дети снова перешли на онлайн-обучение.

Список городов, где в Украине ввели дистанционное обучение из-за Covid-19, можно посмотреть в нашем материале.

Источник: Украинский институт будущего