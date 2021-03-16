Растрата природного газа чиновником на более чем 413 млн грн: дело передано в суд

Национальная полиция Украина завершила досудебное расследование уголовного производства по факту растраты природного газа на сумму более 413 млн грн.

Действия бывшего топ-чиновника квалифицировали как растрату имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах.

— Во время досудебного расследования установлено, что экс-чиновник государственного предприятия в августе 2013 года подписал отдельное поручение в пользу одной из коммерческих структур. Этим документом он фактически дал указание осуществить отбор природного газа из подземных хранилищ в пользу указанной фирмы в объеме 115 млн куб. м, хотя точно знал, что в собственности указанного юридического лица было всего 15,4 млн куб.м газа, — говорится в сообщении.

Действия должностного лица привели к тому, что из газотранспортной системы Украины в пользу указанной коммерческой структуры был совершен незаконный отбор природного газа, что причинило убытки на сумму 413,4 млн грн.

Фигуранту дела грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Обвинительный акт передан в Шевченковский районный суд Киева.

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Отключение котельных в зоне ООС

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по фактам диверсий, совершенных должностными лицами ПАО Донецкоблгаз, что привело к отключению 58 котельных в зоне проведения ООС.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, и привлечения их к ответственности.