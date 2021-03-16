В городе Ирпень Киевской области усилили карантин с 17 марта по 5 апреля. Такое решение по инициативе городского головы Александра Маркушина приняли на заседании комиссии ТЭБ и ЧС.

– Решил сработать на опережение, чтобы избежать перевода из оранжевой в красную карантинную зону, – объяснил свои действия мэр города.

К такому шагу городского главу подтолкнуло стремительное ухудшение ситуации с распространением Covid-19. Так, если 15 февраля в Приирпенье было зафиксировано 89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, то 15 марта количество возросло до 233.

– Инфекционное отделение и все палаты для лечения больных Covid-19 в Ирпенской центральной больнице заполнены на 100%. Массово болеют врачи и учителя. Только за день в амбулатории обращаются более 200 больных с подозрением на коронавирус. Нагрузка на медиков возросла в разы, – отмечает Александр Маркушин.

Перечень ограничений в городе Ирпень с 17 марта по 5 апреля:

отмена всех спортивных и культурно-массовых мероприятий;

перевод школ на дистанционное обучение (с учетом каникул с 22 по 28 марта);

прием граждан в коммунальных службах города в онлайн-режиме;

отмена приема граждан работниками исполнительного комитета Ирпенского городского совета, перевод работы ЦНАП в онлайн-режим (кроме осуществления регистрации места проживания и государственной регистрации физических и юридических лиц, которые будут происходить по предварительной записи)

усиление контроля за соблюдением карантинных санитарных норм в местах общего пользования.

Зоны карантина в Украине

По состоянию на 16 марта 2021 года в красной зоне карантина в Украине находятся четыре региона – Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В девяти областях Украины – Винницкой, Донецькой, Киевской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской области, а также в городе Киев – превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом. Все они попали в оранжевую зону карантина.

Источник: Александр Маркушин