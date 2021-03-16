Дело о Харьковских соглашениях: СБУ провела обыски в Раде, Кабмине и СНБО

В рамках расследования дела о ратификации так называемых Харьковских соглашений сотрудники СБУ провели обыски в Верховной Раде, Кабмине и СНБО.
Обыски проводились в:
- Верховной Раде Украины, в частности комитетах;
- Главном научно-экспертном управлении ВРУ;
- Совете национальной безопасности и обороны Украины;
- Министерстве иностранных дел Украины;
- Кабинете министров Украины совместно с Государственным бюро расследований.
— Во время обысков обнаружены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства, до подписания и принятия указанных документов, осознавало их последствия, — отметили в пресс-службе СБУ.
Речь идет об увеличении количества военных РФ, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма.
Харьковские соглашения
Так называемые Харьковские соглашения были подписаны между Украиной и Россией в 2010 году сразу после победы на президентских выборах Виктора Януковича.
До их подписания флот РФ должен был покинуть Крым в 2017 году. Но, согласно новым договоренностям, пребывание российских военных продлили на 25 лет — до 2042 года. Якобы за это Россия уменьшила Украине цену на газ.
27 апреля 2010 года Верховная Рада 236 голосами ратифицировала эти соглашения.
В 2014 году именно военнослужащие Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями российских Вооруженных сил оккупировали Крым.