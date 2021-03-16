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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Степанов пригрозил уголовными делами из-за невыплаты доплат врачам

Невыплата врачам, которые работают с больными Covid-19, необходимых доплат будет караться уголовными делами. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Степанов пригрозил уголовными делами из-за невыплаты доплат врачам

Таким образом глава Минздрава отреагировал на жалобу врача-инфекциониста Черновицкой областной клинической больницы Ольги Кобевко о том, что в феврале работники опорного заведения, где она работает, не получили обещанных государством доплат.

– За февраль нам выдали “голые” оклады. Это зарплаты от трех до шести тысяч гривен, – пожаловалась врач.

В ответ министр здравоохранения заверил, что ведомство, которое он возглавляет, уже начало реагировать на такие сообщения.

– Мы перечисляем средства с учетом всех надбавок. То, что не выплачена заработная плата, будет заканчиваться уголовными делами. Точка, – отметил Максим Степанов.

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