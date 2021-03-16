Невыплата врачам, которые работают с больными Covid-19, необходимых доплат будет караться уголовными делами. Об этом в эфире Свободы слова на ICTV сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом глава Минздрава отреагировал на жалобу врача-инфекциониста Черновицкой областной клинической больницы Ольги Кобевко о том, что в феврале работники опорного заведения, где она работает, не получили обещанных государством доплат.

– За февраль нам выдали “голые” оклады. Это зарплаты от трех до шести тысяч гривен, – пожаловалась врач.

В ответ министр здравоохранения заверил, что ведомство, которое он возглавляет, уже начало реагировать на такие сообщения.