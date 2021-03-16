PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Ситуация не улучшается: в Украине за сутки 9 642 новых случая коронавируса

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.

коронавірус, карантин, маска

Коронавирус в Украине 16 марта — статистика Минздрава

  • выздоровели 1 232 209 пациентов, за сутки — 6 202;
  • летальных случаев- 28 697, за сутки умерли 264 человека;
  • проведено тестирований — 7 416 142, за сутки — 76 509.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано на Львовщине (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).

  • м. Киев — +999;
  • Винницкая область — +924;
  • Волынская область — +176;
  • Днепропетровская область — +269;
  • Донецкая область — +286;
  • Житомирская область — +130;
  • Закарпатская область — +554;
  • Запорожская область — +307;
  • Ивано-Франковская область — +467;
  • Киевская область — +512;
  • Кировоградская область — +46;
  • Луганская область — +101;
  • Львовская область — +1 065;
  • Николаевская область — +416;
  • Одесская область — +728;
  • Полтавская область — +313;
  • Ровенская область — +235;
  • Сумская область — +155;
  • Тернопольская область — +287;
  • Харьковская область — +596;
  • Херсонская область — +30;
  • Хмельницкая область — +253;
  • Черкасская область — +243;
  • Черновицкая область — +527;
  • Черниговская область — +23.
Читайте
Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 76% - Зеленский

Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки делают медицинским работникам и военным.

По состоянию на 16 марта уже 62 083 украинца вакцинировались от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 8 928 человек.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте на Фактах ICTV.

Фото: Pixabay

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка