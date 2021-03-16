По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.
Коронавирус в Украине 16 марта — статистика Минздрава
- выздоровели 1 232 209 пациентов, за сутки — 6 202;
- летальных случаев- 28 697, за сутки умерли 264 человека;
- проведено тестирований — 7 416 142, за сутки — 76 509.
Распространение Covid-19 в регионах
Больше всего заражений за сутки зарегистрировано на Львовщине (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).
- м. Киев — +999;
- Винницкая область — +924;
- Волынская область — +176;
- Днепропетровская область — +269;
- Донецкая область — +286;
- Житомирская область — +130;
- Закарпатская область — +554;
- Запорожская область — +307;
- Ивано-Франковская область — +467;
- Киевская область — +512;
- Кировоградская область — +46;
- Луганская область — +101;
- Львовская область — +1 065;
- Николаевская область — +416;
- Одесская область — +728;
- Полтавская область — +313;
- Ровенская область — +235;
- Сумская область — +155;
- Тернопольская область — +287;
- Харьковская область — +596;
- Херсонская область — +30;
- Хмельницкая область — +253;
- Черкасская область — +243;
- Черновицкая область — +527;
- Черниговская область — +23.
Вакцинация в Украине
Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки делают медицинским работникам и военным.
По состоянию на 16 марта уже 62 083 украинца вакцинировались от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 8 928 человек.
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