По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинца, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.

Коронавирус в Украине 16 марта — статистика Минздрава

выздоровели 1 232 209 пациентов, за сутки — 6 202;

летальных случаев- 28 697, за сутки умерли 264 человека;

проведено тестирований — 7 416 142, за сутки — 76 509.

Распространение Covid-19 в регионах

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано на Львовщине (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).

м. Киев — +999;

Винницкая область — +924;

Волынская область — +176;

Днепропетровская область — +269;

Донецкая область — +286;

Житомирская область — +130;

Закарпатская область — +554;

Запорожская область — +307;

Ивано-Франковская область — +467;

Киевская область — +512;

Кировоградская область — +46;

Луганская область — +101;

Львовская область — +1 065 ;

; Николаевская область — +416;

Одесская область — +728;

Полтавская область — +313;

Ровенская область — +235;

Сумская область — +155;

Тернопольская область — +287;

Харьковская область — +596;

Херсонская область — +30;

Хмельницкая область — +253;

Черкасская область — +243;

Черновицкая область — +527;

Черниговская область — +23.

Вакцинация в Украине

Вакцинация в Украине началась 24 февраля. На первом этапе прививки делают медицинским работникам и военным.

По состоянию на 16 марта уже 62 083 украинца вакцинировались от коронавируса. За сутки мобильные бригады привили 8 928 человек.

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