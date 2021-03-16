Украинцы без проблем смогут получить паспорт о вакцинации — Ляшко

В Украине не будет никаких проблем с выдачей международного паспорта о вакцинации потому, что препарат от коронавируса компании AstraZeneca, которым прививают украинцев, утвержден ВОЗ.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, международное свидетельство о вакцинации является действительным, если вакцина, которая используется, утверждена в ведомстве.
Эта норма прописана в международных медико-санитарных правилах, которых придерживаются страны-члены ВОЗ.
— Сейчас ВОЗ утверждены вакцины производства Pfizer/BioNTech (BNT162b2), Moderna (mRNA-1273) и Astra Zeneca/Oxford University с площадками в Индии и Корее (AZD1222), — заявил он.
Поэтому во время вакцинации препаратом Covishield от AstraZeneca никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не будет возникать, добавил Ляшко.
Вакцинация в Украине
По состоянию на 16 марта вакцинировались от коронавируса 62 083 украинца. За сутки мобильные бригады привили 8 928 человек.
Наибольшее количество прививок сделали в Полтавской области — 690. Наименьшее в Житомирской — 130.
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Источник: Коронавирус_инфо