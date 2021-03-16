Украинцы больше всего доверяют ВСУ, а менее всего — российским СМИ

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины, а меньше всего — средствам массовой информации России.

Данный опрос провела социологическая группа Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова с 5 по 9 марта.

Именно 70% всех опрошенных респондентов выражаю доверие к ВСУ, к волонтерским организациям — 65%, церкви — 64%, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям — 63%, Государственной пограничной службе — 60%, Национальной гвардии Украины — 56%, головам города (поселка , села), в котором проживает респондент — 56%, добровольческим батальонам — 55%, общественным организациям — 53%, советам города (поселка, села), в котором проживает респондент — 51%.

В то же время 82% граждан Украины не доверяют российским СМИ. Также 80% украинцев выразили недоверие к государственному аппарату, к судьям — 79%, Верховной Раде Украины — 77,5%, правительству — 76%, Высшему антикоррупционному суду — 73%, политическим партиям — 71%, прокуратуре — 71%, коммерческим банкам — 70%, НАБУ — 70%.

Кроме того, 69% опрошенных не доверяют Верховному суду, КСУ — 69%, САП — 68%, НАПК — 68%, местным судам (66%), НБУ — 60%.

Опрос проводился методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2 018 граждан Украины в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Опрос

По данным опроса Центра Разумкова, за президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,4% украинцев из тех, кто определился с выбором.

Почти на 10% меньше голосов получил бы лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко — 19,7%. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко получил бы 17,1%.

Источник: Центр Разумкова