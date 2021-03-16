В оккупированном Крыму снова проблемы с водоснабжением

В оккупированном Крыму жителей Симферополя предупредили о перебоях в графике водоснабжения.
Об этом сообщает так называемое предприятие Вода Крыма.
Проблемы с водоснабжением наблюдаются в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по адресу улица Героев Сталинграда, 19, 16 марта с 18.00 возможно отклонение от графика микрорайона Героев Сталинграда.
Также в связи с заполнением магистрального водовода 16 марта с 18.00 возможно отклонение от графика в поселках Давыдовка, Совхозное, пгт Аграрное, содовых товариществах Садовод, Юбилейный, Дачник, Дзержинец, поселке Богдановка, частично в селе Мирное.
Пересохшее водохранилище под Симферополем
В оккупированном Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь — одно из крупнейших городов полуострова.
Экологическая катастрофа, связанная с острой нехваткой пресной воды, началась в Крыму вскоре после аннексии РФ.