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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

В оккупированном Крыму снова проблемы с водоснабжением

В оккупированном Крыму жителей Симферополя предупредили о перебоях в графике водоснабжения.

Кран вода

Об этом сообщает так называемое предприятие Вода Крыма.

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по адресу улица Героев Сталинграда, 19, 16 марта с 18.00 возможно отклонение от графика микрорайона Героев Сталинграда.

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Также в связи с заполнением магистрального водовода 16 марта с 18.00 возможно отклонение от графика в поселках Давыдовка, Совхозное, пгт Аграрное, содовых товариществах Садовод, Юбилейный, Дачник, Дзержинец, поселке Богдановка, частично в селе Мирное.

В оккупированном Крыму снова проблемы с водоснабжением

Пересохшее водохранилище под Симферополем

В оккупированном Крыму почти полностью высохло Аянское водохранилище, которое обеспечивало водой Симферополь — одно из крупнейших городов полуострова.

Экологическая катастрофа, связанная с острой нехваткой пресной воды, началась в Крыму вскоре после аннексии РФ.

Фото: Depositphotos

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