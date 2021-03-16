В оккупированном Крыму снова проблемы с водоснабжением

В оккупированном Крыму жителей Симферополя предупредили о перебоях в графике водоснабжения.

Об этом сообщает так называемое предприятие Вода Крыма.

Проблемы с водоснабжением наблюдаются в связи с производством аварийно-восстановительных работ на сетях холодного водоснабжения по адресу улица Героев Сталинграда, 19, 16 марта с 18.00 возможно отклонение от графика микрорайона Героев Сталинграда.

Также в связи с заполнением магистрального водовода 16 марта с 18.00 возможно отклонение от графика в поселках Давыдовка, Совхозное, пгт Аграрное, содовых товариществах Садовод, Юбилейный, Дачник, Дзержинец, поселке Богдановка, частично в селе Мирное.

Пересохшее водохранилище под Симферополем