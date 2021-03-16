За президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 27,4% украинцев из числа тех, кто определился с выбором.

Почти на 10% меньше голосов получил бы лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко — 19,7%. Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко получил бы 17,1%.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Центра Разумкова.

Как распределись остальные голоса:

Юлия Тимошенко (Батькивщина) – 10,1%;

Игорь Смешко (Сила и честь) – 6,3%;

Владимир Гройсман (Украинская стратегия) – 3,3%;

Руслан Кошулинский (Свобода) – 2,8%;

Олег Ляшко (Радикальная партия) 2,4%;

Дмитрий Разумков – 2%;

Анатолий Гриценко (Гражданская позиция) – 1,7%;

Александр Вилкул (Оппозиционный блок) – 0,9%;

Виталий Кличко (УДАР) – 0,9% (1,2%).

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Исследование проводилось с 5 по 9 марта 2021 года методом интервью по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и ОРДЛО. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Для сравнения, в конце февраля президентский рейтинг также возглавил действующий глава государства Владимир Зеленский.

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 23,1% украинцев среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

На втором месте оказался лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко. За него на президентских выборах готовы проголосовать 14,4% украинцев.

Источник: Центр Разумкова