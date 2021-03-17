Март, 17 в 11:47

Брусило назначен заместителем руководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса главы государства. Соответствующий указ № 101/2021 Зеленский подписал 17 марта. Новым заместителем руководителя Офиса президента стал Брусило Игорь Николаевич.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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