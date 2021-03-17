Брусило назначен заместителем руководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса главы государства.
Соответствующий указ № 101/2021 Зеленский подписал 17 марта.
Новым заместителем руководителя Офиса президента стал Брусило Игорь Николаевич.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса главы государства.
Соответствующий указ № 101/2021 Зеленский подписал 17 марта.
Новым заместителем руководителя Офиса президента стал Брусило Игорь Николаевич.
Источник: Офис президента
Фото: Офис президента