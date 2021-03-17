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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Covid-иммунизация: в Украине один человек уже получил вторую прививку

В Украине один человек уже получил вторую дозу вакцины против коронавируса от Covishield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Covid-иммунизация: в Украине один человек уже получил вторую прививку

Таким образом один человек в Украине завершил вакцинацию организма против Covid-19.

В Украине за сутки 9 840 человек получили первую прививку, всего за период кампании — 71 923 человек.

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За весь период кампании вакцинации больше всего людей получили прививки в Донецкой (6 284), а меньше всего — в Житомирской (1 441) области.

Графика вакцина от коронавируса Covishield/AstraZeneca

Коронавирус в Украине

По состоянию на 17 марта коронавирус в Украине обнаружили еще у 11 833 человек. За все время пандемии зафиксировали 1 489 023 случаев.

За сутки зафиксировали 289 летальных исходов, за все время пандемии 28 986 людей погибли от страшного вируса. Однако смогли победить заболевание 5 467 человек, в общем — 1 237 676 человек вылечились от коронавируса.

Источник: Минздрав

Фото: Pexels

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