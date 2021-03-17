Кабинет министров уволил главу Укрзализныци Жмака

Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления акционернего общества Укрзализныци Владимира Жмака.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Обязанности главы правления акционерного общества Украинская железная дорога будет исполнять член Укрзализныци Ивана Юрика, ранее исполнявший обязанности временного главы.

Владимира Жмака назначили на должность главы Укрзализныци 26 августа 2020 года. Ранее он работал в наблюдательном совете украинского оператора социальной связи и был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Продажа билетов Укрзализницы

Акционерное общество Укрзализныця продлило запрет на продажу билетов в области красной зоны карантина до 19 марта.

Ограничения касаются также посадки и высадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Ограничения снимут только после того, как эти области выйдут из красной зоны адаптивного карантина.