Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Кабинет министров уволил главу Укрзализныци Жмака

Кабинет министров согласовал досрочное прекращение полномочий главы правления акционернего общества Укрзализныци Владимира Жмака.

Кабинет министров уволил главу Укрзализныци Жмака

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной раде Василий Мокан.

Обязанности главы правления акционерного общества Украинская железная дорога будет исполнять член Укрзализныци Ивана Юрика, ранее исполнявший обязанности временного главы.

Читайте
Топ-менеджер Укрзализныци Эзугбая уходит в отставку

Владимира Жмака назначили на должность главы Укрзализныци 26 августа 2020 года. Ранее он работал в наблюдательном совете украинского оператора социальной связи и был первым заместителем председателя Одесской областной государственной администрации.

Продажа билетов Укрзализницы

Акционерное общество Укрзализныця продлило запрет на продажу билетов в области красной зоны карантина до 19 марта.

Ограничения касаются также посадки и высадки пассажиров в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Ограничения снимут только после того, как эти области выйдут из красной зоны адаптивного карантина.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка