Карантин в Киеве: Рубан объяснил, какие ограничения необходимо усилить

В Киеве предлагают усилить некоторые карантинные ограничения из-за роста заболеваемости коронавирусом. В частности, рассматривают введение дополнительных ограничений на спортивные и массовые мероприятия.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы столицы Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, некоторые ограничения необходимо уже вводить.

— Это в первую очередь касается спортивных мероприятий. Где группа риска — люди от 20 до 40 лет, которые будут участвовать в массовых спортивных мероприятиях. Это футбол, развлекательные центры и другие скопления людей на местах, — пояснил он.

Ситуация с коронавирусом в Киеве

В Киеве значительно ухудшилась Covid-ситуация. За сутки в столице обнаружили 1 121 новый случай коронавируса. В общем заболел — 148 831 человек.

Поэтому мэр города Виталий Кличко просит расширить перечень ограничений оранжевой зоны для столицы. В частности, это касается массовых собраний, работы торговых и развлекательных заведений, ресторанов, кафе и тому подобное.

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