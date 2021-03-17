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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

1 121 случай за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

По состоянию на утро 17 марта в Киеве за сутки обнаружили 1 121 новый случай коронавируса. Всего в столице Украины заболел 148 831 человек.

1 121 случай за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

Кто заболел

  • 632 женщины в возрасте от 18 до 97 лет
  • 406 мужчин в возрасте от 18 до 91 года
  • 47 девочек от 4 месяцев до 17 лет
  • 36 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет

За сутки зафиксировали 25 летальных случаев от вируса (всего 2 961 человек умер). 107 пациентов госпитализировали в больницы.

291 украинец смог преодолеть коронавирус, за все время пандемии 99 880 человек выздоровели от страшного заболевания.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в  Деснянском (175), Дарницком (169) и Днепровском (160) районах.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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