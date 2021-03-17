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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Киев может оказаться в красной зоне карантина — Кличко назвал приблизительную дату

Киев рискует попасть в красную зону карантина, если не принять меры. Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в столице продолжает усложняться.

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Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— Думаю, время идет на несколько дней. Максимум через неделю (Киев может оказаться в красной зоне, — Ред.).

Виталий Кличко отметил, что вирус мутирует и становится более агрессивным. Из-за этого увеличивается количество госпитализированных пациентов.

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По состоянию на 17 марта в киевских больницах заняты более 3,7 тыс. койкомест для больных Covid-19. Хотя общее количество для больных составляет 4,5 тыс. койкомест.

Коронавирус в Киеве

17 марта коронавирус в Киеве подтвердили еще у 1 121 человека, общее число заболевших составляет 148 831. За сутки еще 107 пациентов госпитализировали в больницы.

С начала эпидемии из-за осложнений, вызванных Covid-19, умерли 2 961 больных, выздоровели 99 880 пациентов.

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