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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Лину Костенко могут номинировать на Нобелевскую премию по литературе

Верховная Рада планирует номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

Лину Костенко могут номинировать на Нобелевскую премию по литературе

Об этом в своем Facebook сообщила народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук.

Решение будет зависеть от комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР.

— Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинского поэтессы и писательницы Лины Костенко, — написала Кравчук.

В случае поддержки комитетом постановление будет направлено на рассмотрение в Верховную Раду.

Сама Лина Костенко пока еще не прокомментировала такую ​​инициативу народных депутатов.

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Нобелевская премия по литературе

В 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили Луизе Глюк — американской поэтессе, автору двенадцати поэтических сборников и нескольких томов очерков о поэзии.

Центральными темами ее произведений является детство и семейная жизнь, воспоминания о родителях, братьях и сестрах.

Как отметили в Нобелевском комитете, Луиза Глюк получила премию “за свой безошибочный поэтический голос”.

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