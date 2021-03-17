Лину Костенко могут номинировать на Нобелевскую премию по литературе

Верховная Рада планирует номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.
Об этом в своем Facebook сообщила народный депутат от Слуги народа Евгения Кравчук.
Решение будет зависеть от комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики ВР.
— Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинского поэтессы и писательницы Лины Костенко, — написала Кравчук.
В случае поддержки комитетом постановление будет направлено на рассмотрение в Верховную Раду.
Сама Лина Костенко пока еще не прокомментировала такую инициативу народных депутатов.
Нобелевская премия по литературе
В 2020 году Нобелевскую премию по литературе присудили Луизе Глюк — американской поэтессе, автору двенадцати поэтических сборников и нескольких томов очерков о поэзии.
Центральными темами ее произведений является детство и семейная жизнь, воспоминания о родителях, братьях и сестрах.
Как отметили в Нобелевском комитете, Луиза Глюк получила премию “за свой безошибочный поэтический голос”.