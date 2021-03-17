Жесткий карантин во Львове, новые условия использования вакцины и третья волна в Европе, главные новости о коронавирусе за 17 марта.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что общенациональный локдаун придется ввести, если красный уровень будет в большинстве областей.

Шмыгаль также призвал мэров не ждать указаний, а действовать самостоятельно.

Первый человек в Украине прошел полный курс вакцинации от коронавируса, сделав вторую прививку.

Также Министерство здравоохранения Украины приняло решение увеличить интервал между первой и второй прививкой вакциной CoviShield до 90 дней.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что это не противоречит рекомендациям производителей и обеспечивает максимальную иммунную защиту.

Комиссия ТЭБ и ЧС во Львове приняла решение о введении в городе усиленного карантина с 19 по 28 марта.

Мэр Львова Андрей Садовый отметил, что они решили не ждать решения Кабмина, чтобы не допустить коллапса медицинской системы.

— Это время, за которое мы сможем обустроить дополнительные места в больницах и поликлиниках. Также это единственная возможность оборвать цепочку заболевания, — рассказал Садовый.

Новая волна коронавируса постепенно переходит из западных областей в центр Украины, заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, наиболее тревожная ситуация наблюдается в Киеве и Винницкой области.

Коронавирус в мире

В Венгрии зафиксировали антирекорд по количеству смертей в сутки. За минувший день в больницах от коронавируса умерли 195 человек.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил о начале третьей волны Covid-19 в стране.

По мнению премьера, особенность этого этапа заключается в циркуляции различных штаммов.

Китай открывает границы для иностранцев, которые привились препаратами китайского производства, а для людей, которые вакцинировались сыворотками из других стран, даже одобренных ВОЗ, страна будет оставаться закрытой.

Британский Минздрав призвал делать прививки вакциной Oxford/AstraZeneca после того, как ряд стран прекратил иммунизацию препаратом и усомнился в его безопасности.

По словам министра здравоохранения Мета Хэнкока, британский регулятор MHRA, ВОЗ и Европейское агентство лекарственных средств считают, что британско-шведская вакцина безопасна.

Адаптивный карантин

По состоянию на 17 марта в красной зоне карантина все еще находятся четыре региона — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Зато количество областей в оранжевой зоне увеличилась. На сегодняшний день это Киев, Винницкая, Волынская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.