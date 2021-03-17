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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Минюст объяснил, возможно ли заблокировать YouTube-канал Шария

Чтобы заблокировать YouTube-канал пророссийского блогера Анатолия Шария нужно принять определенные решения. А также — получить приговор в уголовном производстве.

Анатолій Шарій

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что теоретически возможно блокировать YouTube-канал пророссийского блогера Анатолия Шария. Однако это будет сложно.

Он заявил, что трудности в этом деле возникнут из-за того, что YouTube-канал ведется не украинской компанией.

— Смогут — не смогут это сделать — вопрос совсем неоднозначный. Но существует определенная вероятность, что это произойдет. Для этого нужны решения. В конце концов нужно получить приговор в уголовном производстве или задействовать другие механизмы,  — объяснил министр.

По словам Малюськи, пока нет такого решения, которое служило бы основанием для закрытия канала.

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Дело Шария

16 февраля скандальном блогеру Анатолию Шарию СБУ объявила о подозрении в преступлениях, которые подрывают нацбезопасность Украины. Также его подозревают в разжигании вражды и ненависти.

Кроме этого, после того, как Шарий не явился на допрос в СБУ, его объявили в государственный розыск.

Фото: Анатолий Шарий

Источник: Украинские новости

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