На футбольные матчи в Киеве не пустят зрителей из-за Covid-19

В Киеве на футбольные матчи не пустят зрителей, в частности, речь идет о международных поединках.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА из-за критической эпидситуации в городе.

— В столице ситуация с распространением болезни — сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. В то же время завтра в столице запланирован футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости, — заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он также добавил, что весенние каникулы для учеников столичных заведений общего среднего образования стартуют с 18 марта.

В частности, речь идет о матче Шахтер — Рома в рамках Лиги чемпионов.

Также через три недели на НСК Олимпийском в Киеве должны пройти матчи сборной Украины в отборе на Чемпионат мира-2022.

Карантин в Киеве

По состоянию на 17 марта 2021 года уже в 16 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

Киев сегодня находится в оранжевой карантинной зоне.