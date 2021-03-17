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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Марія Степанюк |

Незначительное подорожание доллара и евро: курс валют в Украине 17 марта

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 17 марта 2021 года.

долари

НБУ установил курс доллара на уровне 27,65 грн/1$, во вторник американская валюта стоила 27,64 грн/1$.

Также немного выросла европейская валюта и сейчас составляет 32,96 грн/1€, днем ранее евро было 32,95 грн/1€.

А вот польский злотый остался без изменений.

Российский рубль незначительно повысился.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.03:

  • $1 — 27,6525 грн;
  • €1 — 32,9632 грн;
  • 1 польский злотый — 7,1789 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8048 грн.

Курс валют НБУ на 17 марта 2021 в Украине

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Каким будет курс валют до конца месяца

Согласно прогнозам аналитиков, значительных колебаний курса иностранной валюты в первый месяц весны не будет. В марте стоимость доллара ожидается в пределах 27,4-28,5 грн. Евро может стоить максимум 34,8 грн за единицу.

Подробнее, каким будет курс валют в марте читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Pexels

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