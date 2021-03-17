В Верховной Раде у одного из депутатов во время голосования загорелась сенсорная кнопка и пошел белый дым.

Известно, что задымление системы для голосования произошло на месте народного депутата от партии Голос Леси Василенко. Но она это время она была на втором месте. Поэтому никто не пострадал.

Но спикер парламента Дмитрий Разумков все же объявил перерыв на 15 минут.

Сейчас парламент уже вернулся к рассмотрению вопросов повестки дня.

В начале марта в Верховной Раде заработала сенсорная кнопка для голосования. Поэтому отныне во время голосования все депутаты должны держать две руки на панели.

Это не даст возможности проголосовать еще за кого-то из своих коллег и поможет избежать кнопкодавства.