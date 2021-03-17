Первые нарушители дорожного движения получили постановления с новыми штрафами, которые вступили в силу с сегодняшнего дня.

Первых водителей оштрафовали в Киевской и Ровенской областях, они управляли автомобилями без прав.

Первый нарушитель сел за руль после того, как его в судебном порядке лишили такой возможности.

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Правоохранители выписали штраф в размере 20 400 грн, раньше за такое административное правонарушение водители должны были заплатить только 510 грн.

Водитель из Ровно вообще никогда не получал водительское удостоверение, но избежать наказания ему не удалось.

Теперь мужчина должен заплатить штраф в размере 3 400 грн, вместо 510.

Увеличение штрафов за ПДД

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение водителями правил дорожного движения.

Например, за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить штраф 17 тыс. грн, вместо 10 тыс. Если же водителя поймают на нарушении второй раз, то штраф возрастет до 34 тыс. грн.

За третье зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии водительские права будут забирать на срок 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс. грн.