PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Посол Великобритании в Украине сделала прививку вакциной AstraZeneca

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сделала прививку против Covid-19 вакциной AstraZeneca.

Вакцинація_коронавірус_ посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс

– Это было очень быстро, эффективно и безопасно. Я почти ничего не почувствовала. Вакцина от Covid – это способ преодоления пандемии, – написала Мелинда Симмонс в Twitter.

За две недели до иммунизации посол отмечала, что препараты Covishield, которые используются в Украине, и Oxford-AstraZeneca AZD1222 – идентичны.

– Covishield – это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield отличаются по формуле, – категорически неправильное, – отмечала она.

коронавірус_вакцинація_Covishield_AstraZeneca

В Украине один человек получил вторую дозу вакцины

17 марта в Украине один человек получил вторую дозу вакцины против коронавируса от Covishield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Таким образом, один человек в Украине прошел полный курс вакцинации против Covid-19.

За сутки первую прививку в Украине получили 9 840 человек, за весь период кампании – 71 923.

Источник: Мелинда Симмонс

Фото: Мелинда Симмонс

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка