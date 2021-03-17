Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс сделала прививку против Covid-19 вакциной AstraZeneca.

– Это было очень быстро, эффективно и безопасно. Я почти ничего не почувствовала. Вакцина от Covid – это способ преодоления пандемии, – написала Мелинда Симмонс в Twitter.

За две недели до иммунизации посол отмечала, что препараты Covishield, которые используются в Украине, и Oxford-AstraZeneca AZD1222 – идентичны.

– Covishield – это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield отличаются по формуле, – категорически неправильное, – отмечала она.

I had my #COVID19 #AstraZeneca #vaccine. It was super quick, efficient, safe and I barely felt it. #CovidVaccine is the path out of the pandemic. pic.twitter.com/8pP12rJKqb — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) March 17, 2021

В Украине один человек получил вторую дозу вакцины

17 марта в Украине один человек получил вторую дозу вакцины против коронавируса от Covishield, которую изготавливают по лицензии Oxford-AstraZeneca.

Таким образом, один человек в Украине прошел полный курс вакцинации против Covid-19.

За сутки первую прививку в Украине получили 9 840 человек, за весь период кампании – 71 923.

Источник: Мелинда Симмонс

Фото: Мелинда Симмонс