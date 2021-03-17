Общенациональный локдаун придется ввести, если красный уровень будет в большинстве областей, заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Будет ли локдаун во всей стране, зависит от нас всех. Если красный уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены вводить локадун на территории всей страны, — подчеркнул глава правительства.

По его словам, в Украине действует адаптивный карантин, поэтому местные власти имеют право усиливать карантинные мероприятия.

— Поэтому я призываю местных руководителей не ждать указаний. Правительство предоставило для этого все полномочия — время брать на себя ответственность, — сказал Шмыгаль.

В то же время премьер подчеркнул, что правительство делает все, чтобы избежать жесткого локдауна.

Локдаун во Львове

Сегодня комиссия ТЭБ и ЧС ввела локдаун во Львове с 19 по 28 марта. В частности, в эти 9 дней в городе не будут работать театры, кинотеатры, музеи, запрещены концерты.

Кроме того, рестораны и кафе будут работать на вынос и доставку, а в ТЦ будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины, салоны красоты и спортзалы — только по предварительной записи.