17 марта коронавирусом в Украине заболели еще 11 833 человека. За все время пандемии в стране заразились 1 489 023 украинца. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.
Коронавирус в Украине 17 марта — статистика Минздрава
- летальных исходов — 289, за все время пандемии — 28 986;
- выздоровели — 5 467 человек, в общем — 1 237 676 человек;
- проведения тестирований 121 144, всего — 7 467 108.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.
Количество заболеваний в регионах:
- г. Киев — 1121 случай;
- Винницкая область — 750 случаев;
- Волынская область — 239 случаев;
- Днепропетровская область — 539 случаев;
- Донецкая область — 373 случая;
- Житомирская область — 482 случая;
- Закарпатская — 557 случаев;
- Запорожская область — 348 случаев;
- Ивано-Франковская область — 506 случаев;
- Киевская область — 630 случаев;
- Кировоградская область — 112 случаев;
- Луганская область — 110 случаев;
- Львовская область — 884 случая;
- Николаевская область — 452 случая;
- Одесская область — 883 случая;
- Полтавская область — 265 случаев;
- Ровенская область — 433 случая;
- Сумская область — 283 случая;
- Тернопольская область — 485 случаев;
- Харьковская область — 750 случаев;
- Херсонская область — 66 случаев;
- Хмельницкая область — 703 случая;
- Черкасская область — 297 случаев;
- Черновицкая область — 481 случай;
- Черниговская область — 84 случая.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинцы, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.
За день выздоровели 6 202 человека, в общем — 1 232 209 пациентов. Преодолеть болезнь не удалось 28 697, за сутки — 264.
Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).