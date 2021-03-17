17 марта коронавирусом в Украине заболели еще 11 833 человека. За все время пандемии в стране заразились 1 489 023 украинца. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Коронавирус в Украине 17 марта — статистика Минздрава

летальных исходов — 289, за все время пандемии — 28 986;

выздоровели — 5 467 человек, в общем — 1 237 676 человек;

проведения тестирований 121 144, всего — 7 467 108.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев — 1121 случай;

Винницкая область — 750 случаев;

Волынская область — 239 случаев;

Днепропетровская область — 539 случаев;

Донецкая область — 373 случая;

Житомирская область — 482 случая;

Закарпатская — 557 случаев;

Запорожская область — 348 случаев;

Ивано-Франковская область — 506 случаев;

Киевская область — 630 случаев;

Кировоградская область — 112 случаев;

Луганская область — 110 случаев;

Львовская область — 884 случая;

Николаевская область — 452 случая;

Одесская область — 883 случая;

Полтавская область — 265 случаев;

Ровенская область — 433 случая;

Сумская область — 283 случая;

Тернопольская область — 485 случаев;

Харьковская область — 750 случаев;

Херсонская область — 66 случаев;

Хмельницкая область — 703 случая;

Черкасская область — 297 случаев;

Черновицкая область — 481 случай;

Черниговская область — 84 случая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинцы, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.

За день выздоровели 6 202 человека, в общем — 1 232 209 пациентов. Преодолеть болезнь не удалось 28 697, за сутки — 264.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).