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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Ситуация ухудшается: в Украине за сутки почти 12 тыс. случаев коронавируса

17 марта коронавирусом в Украине заболели еще 11 833 человека. За все время пандемии в стране заразились 1 489 023 украинца. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

дівчина у масці

Коронавирус в Украине 17 марта — статистика Минздрава

  • летальных исходов — 289, за все время пандемии — 28 986;
  • выздоровели — 5 467 человек, в общем — 1 237 676 человек;
  • проведения тестирований 121 144, всего — 7 467 108.
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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев — 1121 случай;
  • Винницкая область — 750 случаев;
  • Волынская область — 239 случаев;
  • Днепропетровская область — 539 случаев;
  • Донецкая область — 373 случая;
  • Житомирская область — 482 случая;
  • Закарпатская — 557 случаев;
  • Запорожская область — 348 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 506 случаев;
  • Киевская область — 630 случаев;
  • Кировоградская область — 112 случаев;
  • Луганская область — 110 случаев;
  • Львовская область — 884 случая;
  • Николаевская область — 452 случая;
  • Одесская область — 883 случая;
  • Полтавская область — 265 случаев;
  • Ровенская область — 433 случая;
  • Сумская область — 283 случая;
  • Тернопольская область — 485 случаев;
  • Харьковская область — 750 случаев;
  • Херсонская область — 66 случаев;
  • Хмельницкая область — 703 случая;
  • Черкасская область — 297 случаев;
  • Черновицкая область — 481 случай;
  • Черниговская область — 84 случая.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 16 марта в Украине зафиксировано 1 477 190 случаев коронавируса. За сутки заболели 9 642 украинцы, в частности 474 ребенка и 313 медицинских работников.

За день выздоровели 6 202 человека, в общем — 1 232 209 пациентов. Преодолеть болезнь не удалось 28 697, за сутки — 264.

Больше всего заражений за сутки зарегистрировано во Львовской (1 065), в Киеве (999) и Винницкой области (924).

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