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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Временного поверенного в делах Украины вызвали в МИД России

17 марта временного поверенного в делах Украины Василия Покотило вызвали в Министерство иностранных дел РФ из-за акций против российских дипломатов в Киеве, состоявшихся накануне.

МЗС РФ

Украинскому дипломату “был выражен решительный протест в связи с имевшей место в Киеве 16 марта провокационной акцией против дипломатов Посольства России в Украине”.

– Вблизи здания Посольства и мест проживания его сотрудников были расклеены плакаты с фотографиями дипломатов и комментариями оскорбительного характера, – говорится в заявлении МИД РФ.

Кстати, на этих плакатах изображены сотрудники посольства, на которых россияне признают Крым украинским.

В дипломатическом ведомстве РФ также утверждают, что повреждены четыре служебных автомобиля дипмиссии, находившимся на стоянках.

Посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста в связи с этим инцидентом.

В МИД Украины рассчитывают, что Евросоюз введет санкции против россиян, виновных в подавлении прав человека в оккупированном Крыму.

12 марта Совет ЕС решил продлить до 15 сентября 2021 года ограничительные санкции против 117 человек и 48 компаний за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Источник: МИД РФ

Фото: Dreamstime

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