В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о прекращении действия так называемых Харьковских соглашений, которые были подписаны в 2010 году между Украиной и Россией, и предоставляли право Черноморскому флоту РФ находиться на территории Украины до 2042 года.

Авторы законопроекта №0095 отмечают, что Харьковские соглашения подписывались под предлогом предоставления Украине скидки на газ. Хотя никаких скидок не было.

Наоборот, Россия искусственно создала долг Украины перед ней, а потом за счет его погашения якобы путем предоставления скидки, на украинской территории фактически бесплатно размещался Черноморский флот РФ.

Также авторы законопроекта объяснили, что в 2014 году военнослужащие Черноморского флота вместе с другими российскими подразделениями участвовали в аннексии Крыма. Поэтому действие Харьковских соглашений противоречит национальным интересам Украины.

Законопроект про припинення дії Харківських угод by Віта Гірко on Scribd

Что известно о Харьковских соглашениях

Харьковские соглашения были подписаны в 2010 году тогдашними президентом Украины Виктором Януковичем и президентом России Дмитрием Медведевым. Они предполагали, что Черноморский флот РФ может находиться в Севастополе с 2017 года до 2042.

В апреле 2010 года Верховная Рада ратифицировала соответствующее соглашение.

В марте этого года СНБО поручил СБУ выяснить обстоятельства подписания договоренностей между Украиной и РФ. В то же время Служба безопасности уже начала расследование подписания и ратификации Харьковских соглашений.

Досудебное расследование начали по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы.