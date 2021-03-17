Учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации (ГИА). Такое решение было принято из-за многочисленных просьб родителей, школьников и педагогов и сложной ситуации с распространением коронавируса.

Об этом 17 марта сообщил Сергей Шкарлет — глава Министерства образования и науки Украины.

Порядок проведения ГИА регламентирует, что ученики, которые проживают на территориях, где действует режим чрезвычайной ситуации, освобождаются от сдачи экзаменов ГИА. Поскольку сейчас во всех областях Украины установлен режим ЧС, ГИА отменяется для всех участников учебного процесса.

В соответствующем документе об образовании у школьников будет надпись — освобожден/а. По мнению МОН это позволит организовано завершить учебный год во время пандемии Covid-19.

Дистанционное обучение в Украине

Накануне МОН и Минздрав рекомендовали учебным заведениям перейти на дистанционное обучение.

Пока министерства советуют оставить в школах только учеников младших классов, а старшеклассников и студентов перевести на онлайн-обучение.

Подробнее, как будет проходить дистанционное обучение в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сергей Шкарлет