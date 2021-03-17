Вакцинироваться готовы лишь треть украинцев — опрос

Только треть украинцев (33%) готовы привиться вакциной против коронавируса в ближайшие месяцы.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Отношения украинцев к вакцинации и возможного карантина Киевского международного института социологии (КМИС).

Главной причиной нежелания украинцев делать прививки являются недоверие к вакцине — об этом заявили 54% опрошенных, кто готов вакцинироваться. Еще 38,3% заявили о недоверии к любой вакцины и вакцинации как таковой. 6,2% сомневаются в качестве и безопасности вакцины, 5,7% — не устраивает имеющаяся вакцина, а 3,8% отметили, что вакцина не проверена.

7,3% тех, кто не намерен делать прививки, заявили об отсутствии необходимости в этом, 6,1% не будут вакцинироваться по состоянию здоровья, 4,6% боятся непредсказуемых последствий, 3,4% — потому, что уже переболели и у них есть антитела, и еще 4,6% заявили, что не будут вакцинироваться, а не аргументируя свое решение.

45% респондентов положительно относятся к первоочередной вакцинации публичных лиц и 25% отрицательно. Схожие результаты и в отношении вакцинации политиков.

16% украинцев считают, что риск заболеть Covid-19 у них в ближайшие 6 месяцев высокий, 39% — что средний, а 31% — что низкий.

Опрос проводился 10-12 марта методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2014 респондентов старше 18 лет из всех регионов Украины, кроме временно неподконтрольных.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с учетом дизайн-эффекта) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% — для показателей, близких к 5%.

16 марта вакцинировались от Covid-19 препаратом Covishield от компании AstraZeneca медики и религиозные деятели.

На днях Министерство здравоохранения обновило список публичных лиц, которые могут принять участие в вакцинации от коронавируса в Украине вне очереди.