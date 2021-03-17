В Харькове началась реконструкция Окружной дороги, которая продлится два года.

Ход выполнения ремонтных работ на объекте проинспектировал исполняющий обязанности городского глfвы Харькова Игорь Терехов.

— То, что Окружной больше нет, стало ясно еще в конце прошлого года, когда фуры пошли через город и стали уничтожать дороги Харькова. Я тогда связался со Службой автомобильных дорог области и предложил им как можно скорее взяться за ремонт, — рассказал Терехов.

Он объяснил, что значительная часть Окружной проходит через Харьков и является важной частью транспортной инфраструктуры города.

— Я добился понимания в этом вопросе даже у президента Украины, и вот мы, совместно со Службой автомобильных дорог приступаем к глобальной реконструкции Окружной, — добавил Терехов.

В этом сезоне планируется отремонтировать 58 км дороги. Терехов отметил, что будет выполнен полный комплекс работ, включая все мосты, путепроводы, переезды и другие элементы дорожной инфраструктуры. По его словам, ранее эти объекты никогда не ремонтировались.

Работы на Окружной дороге не влияют на выполнение программ по ремонту и реконструкции внутриквартальных территорий.

— Обращаюсь к харьковчанам: мы не будем полностью закрывать движение Окружной, но некоторые неудобства все же будут. Потерпите. Ведь в результате вы получите современную, удобную, в некоторых местах расширенную и максимально освещенную трассу вокруг Харькова, — отметил Терехов.

В начале марта Игорь Терехов выразил мнение, что выборы городского головы Харькова должны состояться как можно быстрее.

Источник: Харьковский горсовет

Фото: Харьковский горсовет