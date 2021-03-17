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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы в Киеве

В Украине будет находиться президент Литвы Гитанас Науседа 18 и 19 марта по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Ґітанас Науседа - gettyimages

Президенты проведут заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики, во время которого планируют подписать ряд соглашений.

Зеленский и Науседа примут участие во Всеукраинском форуме Украина 30. Малый и средний бизнес и государство, который состоится в Киеве. Первый день этого форума стартовал 17 марта.

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Также главы государств поприветствуют участников экономического форума Экономика и пандемия кризис и новые возможности, запланированный на 19 марта в онлайн-формате.

Новые назначения

Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал заведующий отделом Офиса президента Игорь Брусило.

Соответствующий указ Зеленський подписал 17 марта. С 2014 года Игорь Брусило занимал должность заведующего отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента, а в 2019 году стал заведующим отделом Офиса президента.

Источник: Офис президента

Фото: Getty Images

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