Зеленский и Науседа проведут заседание Совета президентов Украины и Литвы в Киеве

В Украине будет находиться президент Литвы Гитанас Науседа 18 и 19 марта по приглашению президента Украины Владимира Зеленского.

Президенты проведут заседание Совета президентов Украины и Литовской Республики, во время которого планируют подписать ряд соглашений.

Зеленский и Науседа примут участие во Всеукраинском форуме Украина 30. Малый и средний бизнес и государство, который состоится в Киеве. Первый день этого форума стартовал 17 марта.

Также главы государств поприветствуют участников экономического форума Экономика и пандемия кризис и новые возможности, запланированный на 19 марта в онлайн-формате.

Новые назначения

Владимир Зеленский назначил нового заместителя руководителя Офиса президента. Им стал заведующий отделом Офиса президента Игорь Брусило.

Соответствующий указ Зеленський подписал 17 марта. С 2014 года Игорь Брусило занимал должность заведующего отделом Главного департамента Государственного протокола и церемониала Администрации президента, а в 2019 году стал заведующим отделом Офиса президента.