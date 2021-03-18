По состоянию на 18 марта 2021 года уже в 11 областях Украины и Киеве превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.
Они попали в оранжевую зону карантина, говорится в отчете Минздрава.
При этом пока в красной зоне карантина находится четыре региона страны — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.
В оранжевую зону попали Киев, Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.
Остальные регионы — пока в желтой зоне.
Карантин в Украине
С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.
Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.
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