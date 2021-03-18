Аналитики Bank of America Global Research пришли к выводу, что биткоин непрактичный как средство сбережения или платежный инструмент, а единственной причиной хранения криптовалюты назвали рост курса.

Об этом говорится в докладе аналитиков банка под названием Bitcoin’s dirty little secrets (Маленькие грязные секреты биткоина). В нем они отметили, что курс привязан к инфляции и очень изменчив.

— Главным аргументом в пользу хранения биткоина является не диверсификация, стабильная прибыльность или защита от инфляции, а чистое повышение цен — фактор, который зависит от того, что спрос на биткоин опережает предложение, — считает один из авторов доклада Франческо Бланш.

Аналитик отметил, что сегодня около 95% биткоинов контролируются владельцами всего 2,4% кошельков. Это, по его мнению, может стать препятствием для массового внедрения криптовалюты.

— Тот факт, что большая часть биткоинов находится на таком небольшом количестве счетов, делает этот инструмент непрактичным как платежный механизм или инвестиционный инструмент, — объяснил Бланш.

Также аналитик отметил, что из-за сложности процесса майнинга платежная сеть способна обрабатывать лишь около 14 тыс. транзакций в час — против 236 млн транзакций, которые каждый час обрабатывает Visa.

Аналитики Bank of America также рассказали об экологических последствиях инвестиций в биткоин. По их подсчетам, из-за высокой энергозатратности майнинга каждая покупка криптовалюты на $1 млрд эквивалентна годовым выбросам углерода от 1,2 млн автомобилей. Сейчас майнинг и операции с биткоином, по оценке экспертов, ежегодно выделяют около 60 млн тонн CO2.

Авторы доклада отметили, что уже сейчас биткоин оставляет такой же углеродный след, как вся Греция.

По прогнозу аналитиков Bank of America, серьезной угрозой для биткоина в будущем может стать и конкуренция со стороны центральных банков. Авторы доклада отметили, что ничто не мешает государственным банкам создать аналог биткоина на собственных блокчейнах.

Билл Гейтс объяснил, стоит ли покупать биткоины

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, что никогда не инвестировал свои финансы в биткоины.

По его словам, он предпочитает инвестировать в компании, которые могут создать новые продукты. Основатель Microsoft в качестве примера привел вакцины от таких инфекционных болезней как малярия и корь.