Вопрос введения локдауна вновь подняли в Украине, поскольку ситуация с распространением коронавирусной болезни только ухудшается.

Несколько областей уже вернулись в так называемые красные зоны, а среднесуточный прирост больных почти преодолел отметку в 10 тыс.

Если так будет продолжаться и дальше, ситуация может стать хуже осенний вспышки Covid-19. Однако в настоящее время нет ясности относительно необходимости общенациональных ограничений.

Факты ICTV рассказывают, стоит ли Украине задумываться о возвращении локдауна.

Размышления о локдауне

Разговоры о жестких карантинных ограничениях начались вместе с возвращением разделения Украины на карантинные зоны – от зеленой до красной. Этому способствовал стремительный рост заболеваемости во многих областях, который продолжается и по сей день.

Еще в начале марта премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в Украине существует реальная угроза возвращения к локдауну, хотя в Кабмине очень не хотели бы принимать такое решение.

В начале недели только четыре области находились в красной зоне. Но сейчас все сами беспокоятся о более жестких ограничениях.

Городской глава Киева Виталий Кличко даже призвал правительство усилить карантин в столице, ведь ситуация выходит из-под контроля.

— Хочу подчеркнуть, что ситуация действительно сложная. Сегодня в стационарах медицинских учреждений столицы более 3,5 тыс. госпитализированных пациентов и больных с подозрением на коронавирус. Из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Это самая сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии, – сказал Кличко 16 марта.

А уже 18 марта в Киеве заявили о введении жестких карантинных ограничений, которые продлятся до 9 апреля.

О сложности ситуации говорят и во Львовской области, где решили ввести более жесткие карантинные ограничения. По словам городского главы Львова Андрея Садового, такое решение далось нелегко, но оно необходимо, учитывая динамику госпитализации больных.

Проблемы видят и в Министерстве здравоохранения. Его глава Максим Степанов уже говорил о том, что власти раздумывают о введении жестких ограничений, если более половины областей Украины окажутся в красной зоне.

Однако президент Владимир Зеленский в начале марта заявил, что считает ключом к преодолению этой ситуации продолжение процесса вакцинации.

— Правильным ответом на сегодняшний рост количества больных коронавирусной инфекцией является вакцинация, а не локдаун. Именно это является решением, чтобы не было большого прироста больных, – считает глава государства.

Однако реально наш процесс вакцинации идет так медленно, что пока не является фактором, который мог бы повлиять на эпидемическую ситуацию, но об этом позже.

Сотрудник Института биохимии имени Палладина НАН Украины Владимир Галицкий считает, что так называемая весенняя волна коронавируса для нашего государства будет значительно выше, чем осенняя и продлится до середины мая. Но остается самый важный вопрос: сможем ли мы избежать локдауна?

Эпидемические предпосылки

Рост суточного количества больных не является предпосылкой для введения локдауна в Украине.

В комментарии Фактам ICTV руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Павел Ковтонюк рассказал, что наша система тестирования и отслеживания контактов до сих пор остается слабой, поэтому на нее не стоит обращать особого внимания, принимая решение о введении локдауна.

На что действительно нужно обращать внимание, так это на заполнение больниц.

— Ежедневное количество госпитализаций превышает пиковые значения осени-зимы. Госпитализаций уже значительно больше, смертность к ним подбирается – это лишь вопрос времени, ведь рост смертности всегда идет за ростом госпитализаций. Через неделю-две мы увидим количество смертей, которое было на пике в декабре, – считает Ковтонюк.

Действительно, данные за 17 марта свидетельствуют, что в 10 областях уже превышен показатель госпитализации больных Covid-19. Вероятнее всего, со временем ситуация будет только ухудшаться.

13 марта аналитик Евгений Истребин написал, что в украинских больницах находится около 25 тыс. пациентов с коронавирусной болезнью. По его словам, количество госпитализированных на тот момент превышало показатели не только на 1 млн населения, но и в абсолютных числах.

А следствием этого может быть и рост смертности. Такого же мнения придерживаются и в Национальной академии наук, члены которой обеспокоены ростом смертности от коронавируса до показателя в 213 летальных случаев в сутки.

— Наибольшее беспокойство вызывает стремительный рост смертности. Предыдущий средненедельный рекорд смертности был зафиксирован 12 декабря, он составлял 225 смертей в сутки. Но это число появилось в статистике благодаря довнесению в реестр более давних смертельных случаев. На самом деле средненедельное количество зарегистрированных смертельных случаев никогда не превышало 205 новых смертей за сутки. А сегодняшнее число не связано с задержками регистрации новых смертельных случаев, поэтому можно утверждать, что смертность этой волны уже превысила осеннюю, – объясняют в НАН.

Да, смертность от Covid-19 до сих пор остается на уровне 2,5-3%, но нельзя слишком сильно нагружать медицинскую систему. По данным НАН, количество занятых коек уже превышает показатели осеннего периода.

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Кроме того, рост происходит довольно быстро. Теперь вспомним о заявлении Зеленского относительно вакцинации.

Во-первых, иммунитет от коронавируса формируется довольно долго. То есть после первой дозы вакцины должно пройти несколько недель и еще несколько недель после второй, чтобы человек мог сказать, что он максимально защищен от тяжелого течения коронавирусной болезни. Во-вторых, темпы вакцинации в Украине слишком медленные для того, чтобы можно было продвигать тезис о том, что локдаун может по ним ударить.

— Он (процесс вакцинации – Ред.) настолько медленный, что его ничто уже замедлить не может. Проблема лежит не в наличии карантина, а в очень некачественном плане с кучей “узких мест”… О карантине можно спекулировать, но проблема лежит в совсем другом месте, – говорит руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

В поисках альтернатив

Безусловно, локдаун для Украины является “последним оплотом” в борьбе с болезнью, но он сильно ударит по экономической ситуации в государстве. Поэтому даже после новогодних праздников он длился всего несколько недель и не с такими жесткими ограничениями.

За это время власти искали альтернативные методы борьбы с коронавирусной болезнью до начала вакцинации. Если посмотреть на отчет НАН, то можно увидеть, что руководство страны решило наращивать медицинские мощности.

В конце 2020-го – начале 2021 года наблюдается стремительный рост количества больничных коек, выделенных под пациентов с Covid-19, в том числе и обеспеченных кислородом.

Однако сейчас это не должно быть единственной альтернативой. Еще в конце 2020 года во многих странах рассуждали о том, как можно обезопасить граждан от коронавируса без введения значительных ограничений.

Многие страны используют комендантский час, во время которого не работает большинство заведений. Идея здесь понятна – если гражданам нечем будет заняться вне дома, то они, вероятнее всего, не будут выходить на улицу без необходимости.

Механизм таких ограничений разнится от страны к стране, однако в нашем случае можно было бы попробовать ограничения не только в будни, но и в выходные.

Однако от такого решения непременно пострадает экономика, и сейчас не понятно, насколько это может позволить себе Украина.

Также мы видим, что сохраняется тенденция к частому заболеванию Covid-19 и госпитализации среди людей в возрасте 50 и более лет. Для разгрузки медицинской системы можно было бы ввести частичный локдаун, который касался бы только групп с наибольшим риском тяжелого перенесения болезни.

Возможно, это не решит проблему полностью, но поможет предотвратить чрезмерное заполнение медучреждений больными.

Если бы у Украины было больше времени, то интересным решением могла бы стать вакцинация в отдельных регионах. Тогда Украина сосредоточилась бы лишь на самых проблемных областях для выработки там коллективного иммунитета.

Но даже при наличии времени для такого плана возникают другие проблемы. Первая – это небольшое количество вакцин. Сейчас у Украины есть 500 тыс. доз вакцины против коронавируса, а этого недостаточно даже для того, чтобы охватить все население одной области первой прививкой.

Вторая проблема – нежелание украинцев вакцинироваться. Согласно исследованию КМИС лишь 33% граждан готовы вакцинироваться от Covid-19 в ближайшее время.

Необходимость локдауна

Еще одним важным моментом в вопросе введения локдауна является ожидаемый пик заболеваемости. Хотя он не всегда совпадает с прогнозами, все же является важным пунктом.

Согласно прогнозу Галицкого, пик весенней волны коронавируса стоит ожидать в начале апреля. Именно тогда нас ждут большие проблемы, особенно если медицинская система не сможет выдерживать “натиска” новых больных.

Сейчас складывается странное впечатление относительно плана Кабмина в этой ситуации. С одной стороны, власти не спешат вводить жесткие ограничения на территории всей страны в попытке нанести как можно меньший ущерб экономике. С другой – сами же рекомендуют главам городов не ждать, пока к ним придут с требованием перевести их в другую зону карантина. По словам Шмыгаля, они должны сами принимать решения, если видят, что ситуация выходит из-под контроля.

Некоторые эксперты считают, что решение о локдауне нужно принять до конца этой недели. Однако Ковтонюк подчеркивает, что ограничения нужно вводить как можно скорее, ведь нужно реагировать на угрозу, а не ждать, когда она придет.

— Национальный карантин является единственной опцией, потому что мы видим, что адаптивные ограничения перестают действовать. Проблема распространения Covid-19, – Ред.) вышла за рамки отдельных территорий, и все больше областей преодолевают индикаторы, установленные для адаптивного карантина. Это значит, что мы не контролируем ситуацию на уровне всей страны. Если такая альтернатива, как карантин, является неизбежной, то нужно внедрять ее немедленно. Чем раньше мы введем карантин, тем лучше он подействует. Я считаю, что альтернатив у Украины сегодня нет, – заключает Ковтонюк.

Если же власти будут вводить значительные ограничения уже на пике волны, то это вряд ли сильно разгрузит медицинскую систему, а лишь позволит сильнее сбить показатели, которые и сами шли бы на убыль.

Украина в очередной раз оказалась в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса. Несмотря на начало кампании по вакцинации, нам, скорее всего, нужно будет пережить еще один локдаун, если показатели заболеваемости и заполняемости больниц не уменьшатся в ближайшее время.

Понятно, что власти хотят как можно дольше понаблюдать за кривой заболеваемости, госпитализации, смертности и т.д. перед принятием тяжелого решения.

Но складывается впечатление, что время уже исчерпано, и если мы не начнем серьезную дискуссию о возобновлении общенациональных ограничений, то можем столкнуться с ситуацией, которая будет значительно хуже, чем в прошлом году.