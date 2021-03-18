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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Двухнедельный тайм-аут: в Сумах введут новые Covid-ограничения

В Сумах введут новые противоэпидемические ограничения, чтобы отсрочить жесткий локдаун. Такое решение приняли из-за роста новых случаев заболевания Covid-19.

Двухнедельный тайм-аут: в Сумах введут новые Covid-ограничения

Об этом сообщил городской голова Сум Александр Лысенко в Facebook. Новые ограничения будут действовать две недели — с 22 марта до 5 апреля включительно.

С 22 по 28 марта школьники 5-11 классов будут учиться в онлайн-формате, младшая школа и садики будут работать в обычном режиме.

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Спортивные мероприятия будут проводить без болельщиков и зрителей.

Мэр также рекомендует перенести все культурные и массовые мероприятия, а руководителям коммунальных служб перевести прием украинцем в дистанционный формат.

Карантин в Киеве

В городе Киеве вводят жесткий карантин с 20 марта, в ночь с пятницы на субботу. Во время действия карантина вводят строгие противоэпидемические ограничения, в частности некоторые заведения не будут работать.

С 20 марта в Киеве прекращают работу театры, кинотеатры, музеи, торгово-развлекательные центры, а также вводят ограничения на работу общественного транспорта. Мер Киева Виталий Кличко объяснил, жесткий карантин в Киеве ввели из-за того, что в столице резко увеличилось количество заболевших Covid-19 и нужно уменьшить распространение коронавируса.

Фото: Pexels

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