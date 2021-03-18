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Факты / Украина
Оксана Доротюк |

Кабмин выделил 60 млн грн Ивано-Франковской области для больных Covid-19

Из-за напряженной ситуации в Ивано-Франковской области относительно распространения коронавируса, по решению Кабмина, было принято выделить региону дополнительные 60 млн грн.

Пацієнт з коронавірусом

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге.

По ее словам, эти средства должны пойти на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения в медучреждениях региона централизованного снабжения кислородом, установки дополнительных кислородных магистралей и закупки кислородных концентраторов.

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С начала 2021 года в больницах Ивано-Франковщины число койко-мест для госпитализации больных коронавирусом было увеличено на 1 175.

В настоящее время около 1 572 кроватей нуждаются в обеспечении кислородом.

Также дополнительные средства планируется использовать на установление отдельных кислородных станций, что позволит бесперебойно обеспечивать генерацию кислорода на территории больниц.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.

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