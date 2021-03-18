Кабмин выделил 60 млн грн Ивано-Франковской области для больных Covid-19

Из-за напряженной ситуации в Ивано-Франковской области относительно распространения коронавируса, по решению Кабмина, было принято выделить региону дополнительные 60 млн грн.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Украины Светлана Шаталова на брифинге.

По ее словам, эти средства должны пойти на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения в медучреждениях региона централизованного снабжения кислородом, установки дополнительных кислородных магистралей и закупки кислородных концентраторов.

С начала 2021 года в больницах Ивано-Франковщины число койко-мест для госпитализации больных коронавирусом было увеличено на 1 175.

В настоящее время около 1 572 кроватей нуждаются в обеспечении кислородом.

Также дополнительные средства планируется использовать на установление отдельных кислородных станций, что позволит бесперебойно обеспечивать генерацию кислорода на территории больниц.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 18 марта в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной болезни. За сутки обнаружили еще 15 053 больных.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 092), Житомирской (1398), Львовской (1092), Одесской (997) и Хмельницкой (800) областях.