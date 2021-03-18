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Факты / Украина / Политика
Анастасія Рогожінська |

Крымская платформа объединит все демократические страны – Зеленский

Крымская платформа должна объединить все демократические страны мира. Нужно объединяться для защиты прав граждан.

Крымская платформа объединит все демократические страны – Зеленский

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

– Убежден, что все демократические страны мира, уважающие международное право, должны объединиться для защиты прав наших граждан, для защиты крымчан и деоккупации полуострова, – заявил он.

Однако, по его словам, даже решив вопрос Крыма и восстановив справедливость, мир не может быть уверен, что больше ни одна страна не пострадает от оккупации.

Поэтому цель платформы – это поиск и разработка механизмов, которые позволят действенно и быстро противодействовать попыткам оккупации любых территорий.

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Кроме того, глава государства поблагодарил Литву за поддержку санкционной политики против России, которая должна сохраняться до восстановления территориальной целостности Украины.

Что такое Крымская платформа?

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявил о создании Крымской платформы – площадки, где будут обсуждать пути деоккупации Крыма.

Встречи в рамках этого формата будут проходить на четырех уровнях. К первому принадлежат саммиты с участием глав государств. Второй будет предусматривать встречи МИД. Третий – парламентские ассамблеи НАТО, ОБСЕ и Рады Европы. А четвертый – обсуждение деоккупации полуострова на экспертном уровне.

Когда состоится первый саммит Крымской платформы – можно посмотреть в нашем материале.

Фото: Офис президента

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