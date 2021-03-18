С 20 марта по 9 апреля в Киеве будут действовать строгие карантинные ограничения. Как будет работать служба доставки Новая почта в Киеве во время усиленного карантина, смотрите на Фактах ICTV.
График работы Новой почты в Киеве во время карантина
По информации пресс-службы компании, Новая почта во время карантина в Киеве будет работать без изменений.
Чтобы узнать график работы отдельного отделения Новой почты по конкретному адресу, нужно перейти на сайт службы доставки по ссылке.
Локдаун в Киеве
С 20 марта в столице Украины вводят жесткий карантин, который продлится три недели. Общественный транспорт сможет перевозить пассажиров только при условии загрузки на 50%.
Кафе и рестораны будут работать только навынос. Какие еще ограничения предусматривает карантин в Киеве, смотрите на Фактах ICTV.