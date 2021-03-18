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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Местные власти не обязаны предупреждать об усилении карантина за неделю — Радуцкий

В Украине местные власти не обязаны сообщать заранее об усилении карантина. Эта норма действует только для правительства.

коронавірус, карантин, маска

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, только Кабмин в состоянии предупреждать за неделю об усилении карантина.

– Это постановление общегосударственных карантинных мер, для местных властей мы такого решения не принимали, – подчеркнул он.

Сейчас усиленный карантин ввели в Киеве – с 20 марта по 9 апреля и во Львове – с 19 по 28 марта.

В этих городах запретят работу ТРЦ, кинотеатров, проведение массовых мероприятий. Однако общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

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Карантин в Украине

На сегодня 11 областей Украины и Киев имеют превышенную норму госпитализации пациентов с коронавирусом. Поэтому они попали в оранжевую зону карантина.

В то же время в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы – в желтой зоне.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: 24 канал

Фото: Pexels

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