Местные власти не обязаны предупреждать об усилении карантина за неделю — Радуцкий

В Украине местные власти не обязаны сообщать заранее об усилении карантина. Эта норма действует только для правительства.

Об этом заявил председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, только Кабмин в состоянии предупреждать за неделю об усилении карантина.

– Это постановление общегосударственных карантинных мер, для местных властей мы такого решения не принимали, – подчеркнул он.

Сейчас усиленный карантин ввели в Киеве – с 20 марта по 9 апреля и во Львове – с 19 по 28 марта.

В этих городах запретят работу ТРЦ, кинотеатров, проведение массовых мероприятий. Однако общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Карантин в Украине

На сегодня 11 областей Украины и Киев имеют превышенную норму госпитализации пациентов с коронавирусом. Поэтому они попали в оранжевую зону карантина.

В то же время в красной зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области. Остальные регионы – в желтой зоне.

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